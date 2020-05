Coronavirus Frosinone, a Ferentino consegnate diecimila mascherine alle famiglie

A Ferentino prosegue la consegna dei dispositivi di protezione personale nell'ambito dell'emergenza Covid. Delle 20.731 mascherine che il Comune invierà a tutta la comunità, già 10.000 sono state recapitate a 2.550 famiglie. Il criterio adottato è stato quello del numero dei componenti di ciascun nucleo, a partire da quelli più numerosi.

Oggi il sindaco Antonio Pompeo è stato nella sede dell'ex mattatoio comunale dove i volontari della protezione civile di Ferentino sono al lavoro per il confezionamento dei plichi, che contengono una mascherina lavabile e riutilizzabile per ciascun componente della famiglia, una scheda tecnica del dispositivo di protezione individuale e un breve messaggio che il primo cittadino ha voluto inviare a tutta la comunità.

«Entro la fine della settimana tutti i plichi saranno stati affidati a Poste Italiane che provvederà a completare la distribuzione. Nel caso in cui, per assenza del destinatario o altri motivi, gli addetti di Poste Italiane non riuscissero a recapitare il plico, questo verrà automaticamente posto in giacenza e sarà oggetto di un secondo invio, da parte dei volontari della Protezione civile, con prova certa di consegna. Nessuno, dunque, resterà senza mascherina» hanno comunicato dal Comune.

