Frosinone, riaprono parchi e villa comunale: da oggi ingresso per 150 cittadini ogni ora

Parchi e giardini: a Frosinone si riapre con accessi limitati.

L’amministrazione Ottaviani, in linea con le indicazioni governative, ha disposto la riapertura da oggi, 6 maggio, di parchi e giardini comunali, attraverso il contingentamento degli ingressi che potranno iniziare dal mattino, alle 9, fino al tardo pomeriggio, in numero non superiore a 150 unità ogni ora, con la dotazione di mascherine e rispetto delle distanze di sicurezza.

«Lo scopo dell’amministrazione è dunque quello di permettere le passeggiate all’aria aperta ed una minima attività motoria nelle aree verdi, con gradualità e controlli, soprattutto all’interno delle zone perimetrate, come la villa comunale e il parco Matusa» comunicano dall'ente.



Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA