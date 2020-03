E' di Serrone la dodicesima vittima del Coronavirus in provincia di Frosinone. La donna, 82 anni, era stata ricoverata pochi giorni fa all'ospedale Spaziani di Frosinone con i sintomi tipici del Covid-19. La situazione è precipitata nella notte e all'alba di oggi, purtroppo, l'anziana è deceduta. Ieri dal sindaco, Giancarlo Proietto, si era appreso che il Comune non aveva ancora ricevuto "la comunicazione ufficiale da parte degli organi preposti, così come previsto dalle disposizioni vigenti. Sono state comunque da subito attivate tutte le misure volte alla riduzione del rischio di contagio - aveva scritto su facebook Proietto -, misure tra l’altro già attive sul nostro territorio da inizio emergenza". Poco fa il primo cittadino ha firmato l'ordinanza per l'attivazione del Centro Operativo Comunale. "Ribadisco che adesso diventa ancora più importante la vostra preziosa collaborazione. Con senso di responsabilità - si è rivolto Proietto ai cittadini - dovete rispettare le regole".

