Quattro nuovi casi di Covid-19 in provincia di Frosinone, per due si tratta di falsi positivi. Questi ultimi sono stati riscontrati nel reparto di Medicina all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino: ai pazienti è stato eseguito il tampone che ha dato positività a un solo gene. I medici, tuttavia, hanno deciso, in via del tutto precauzionale, di trasferire i pazienti in centri Covid di Roma: allo Spallanzani e alla Columbus. Qui, come da prassi, poche ore dopo è stato ripetuto loro il tampone che ha dato esito negativo.

È risultata positiva anche una donna di San Vittore del Lazio. A darne comunicazione è stato il sindaco Nadia Bucci: «Il nuovo caso positivo riguarda una nostra concittadina che già si trovava ricoverata in una struttura ospedaliera per cui non è legata ai casi precedenti riscontrati nei giorni scorsi. Sono pervenuti i referti dei dipendenti comunali che nei giorni scorsi sottoposti a tampone: sono tutti fortunatamente negativi. Manteniamo alta la guardia, ciascuno di noi deve adoperarsi per la prevenzione, senza fare la corsa per conoscere il caso positivo, ma nel rispettare le regole raccomandate dal comitato tecnico scientifico».

Il quarto positivo è un caso da rientro con link dalla Sardegna asintomatico. A Ceccano i positivi, in totale, sono 8, 7 dei quali in isolamento domiciliare.

Ma ieri sono ripresi i tamponi drive -in nelle postazioni di Frosinone e Cassino, i cui esiti si sapranno oggi. Contestualmente proseguono i test sierologici al personale della scuola in vista della riapertura dell’anno scolastico.

Nella giornata di ieri a livello regionale ci sono stati 148 casi di questi 75 a Roma il resto nelle province: zero decessi. Si conferma, a livello regionale, una prevalenza dei casi di rientro (circa 44 percento) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34 percento).

I casi nell’ultima settimana sono aumentati notevolmente in tutta la Regione Lazio, ma a rassicurare ci ha pensato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. «La situazione - ha spiegato l’assessore - è sotto controllo. Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata vi è quella di dare tempestiva informazione ai famigliari dei pazienti che sono stati sottoposti a tampone».

