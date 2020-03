Impennata di contagi in provincia di Frosinone. La Regione Lazio, nel bollettino quotidiano diffuso poco fa, ha comunicato 32 nuovi casi positivi, di cui 13 alla casa di cura "Ini-Città Bianca" di Veroli. La clinica da lunedì è stata posta in isolamento. La giornata di oggi registra anche un altro decesso: un ultraottantenne già ricoverato con patologie pregresse. Attivati 66 posti letto dedicati all’ospedale "Spaziani" di Frosinone, individuato con centro Covid-19 della provincia. Da attivare ulteriori 5 posti letto di terapia intensiva.

Dal capoluogo arrivano novità sul fronte dei controlli. Da oggi pomeriggio l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Protezione civile e la polizia locale, ha attivato i controlli attraverso i droni per verificare il numero di targa dei veicoli in transito sulle strade della città e i Comuni dai quali provengono. In totale 4 dispositivi, uno dei quali in grado di rilevare la temperatura corporea da circa 20-30 metri di distanza, quindi in maniera non invasiva. Il Comune di servirà anche di aziende specializzate. Le operazioni sono iniziate oggi pomeriggio sulla Monti Lepini alla presenza del sindaco Nicola Ottaviani.

Ultimo aggiornamento: 17:28

