Cassino, positivi il primario di Pneumologia e due infermiere dell’ospedale "Santa Scolastica"

Il direttore del reparto di Pneumologia dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino il dottor Bruno Macciocchi è risultato positivo al tampone da Covid-19. Con lui anche due infermieri. Il dottor Macciocchi ed una infermiera dovranno rimanere in quarantena domiciliare, mentre l’altra infermiera è stata ricoverata all’ospedale di Frosinone.

LEGGI ANCHE ---> Il minuto di silenzio dei Sindaci a Montecitorio per le vittime del coronavirus

A questo punto è in forse il trasferimento temporaneo del reparto di Pneumologia all’ospedale Spaziani di Frosinone come programmato dall’Asl per meglio coordinare l’assistenza ai pazienti positivi. Comunque il reparto di Cassino rimane aperto con quattro medici in servizio e il personale infermieristico. Per i pazienti in cura erano state avviate le dimissioni ma ora per alcuni sono state sospese. Risultano ricoverati sette pazienti.

Dalla fine di febbraio il dottor Macciocchi si era prodigato per l’assistenza ai tanti malati in arrivo con sospetti di coronavirus. Comunque le condizioni di salute del dottor Macciocchi risultano buone.

Ultimo aggiornamento: 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA