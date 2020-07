Colpo di scena a Torrice, il Consiglio di Stato annulla le elezioni. La sentenza è stata pubblicata poco fa. I giudici hanno dato ragione ai rilievi sollevati dall'ex candidato a sindaco Alfonso Santangeli. Mentre procede l'inchiesta penale - nei giorni scorsi è stata notificata la chiusura delle indagini - l'effetto più dirompente della vicenda arriva dal fronte amministrativo. La storia riguarda presunti brogli elettorali.

L’attuale primo cittadino, Mauro Assalti, nel giugno del 2018 aveva vinto le elezioni per sole 4 schede in più. Due di queste erano state annullate successivamente in prefettura perché presentavano delle irregolarità. Dunque, Assalti ha vinto sul filo di lana.

Gli oppositori però ravvisando numerosi illeciti per quanto riguarda il voto elettorale hanno deciso di andare a fondo sulla vicenda. E proprio nel corso delle indagini avviate dalla procura, sarebbe emerso che alcune persone sono state considerate «disabili» per far sì che potessero essere accompagnate in cabina da «persone vicine» alla lista vincitrice.



