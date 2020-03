Sopralluogo ieri mattina all’edificio della ex Banca D’Italia di Frosinone. Sindaco, segretario comunale e tecnici sono entrati nel palazzo di via Del Plebiscito in mattinata per verificare di persona i lavori da approntare dopo l’acquisto dell’immobile per realizzarci la nuova sede del comune. Ottenuto il via libera con una maggioranza plebiscitaria (appena due contrari, ndr) l’amministrazione Ottaviani sta cercando di completare l’iter burocratico (il contratto, ndr) e avviare i lavori di adeguamento. Dalla visita sono emerse le priorità e si sta cercando di capire i lavori (non tantissimi) da eseguire per rendere l’edificio funzionale alle esigenze degli uffici comunali. I tecnici hanno ispezionato in lungo e largo l’immobile che dispone di tre livelli ed una ventina di stanze. La prima cosa da fare è lo smontaggio del front office della ex banca. © RIPRODUZIONE RISERVATA