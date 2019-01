© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà domenica 27 gennaio, ad Aquino, presso la Basilica Concattedrale dei Santi Costanzo Vescovo e Tommaso d’Aquino la Giornata provinciale del Ringraziamento, promossa e organizzata da Coldiretti Frosinone. Alle ore 10 è previsto l’arrivo dei trattori presso la Basilica (Piazza S. Tommaso, 1), a seguire (ore 11), S.E. Mons. Gerardo Antonazzo Vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo celebrerà la SS. Messa. Alle 12.30 ci sarà la tradizionale benedizione delle macchine agricole. Per l’occasione, nella zona antistante alla Concattedrale, verranno allestiti alcuni stand di Campagna Amica per la vendita diretta dei prodotti locali, a km zero. Ci sarà anche un gazebo per la raccolta firme “Stop al Cibo falso”, iniziativa che Coldiretti sta portando avanti per difendere il made in Italy.“E’ un appuntamento molto sentito dai nostri associati perché offre l’opportunità di incontrarsi e riflettere su questo bellissimo settore, sui valori che si tramandano di generazione in generazione, sull’importanza della terra – spiegano Vinicio Savone e Carlo Picchi, presidente e direttore di Coldiretti Frosinone – La giornata del Ringraziamento è anche un modo per sottolineare il fondamentale contributo degli imprenditori agricoli allo sviluppo economico del territorio e nella salvaguardia del patrimonio ambientale, sempre più sotto attacco”.