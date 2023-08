Ciclismo: da Roccasecca a Barcellona per partecipare alla Vuelta, il sogno di Lorenzo si avvera

Partirà sabato 26 da Barcellona una delle tre grandi gare ciclistiche a tappe del circuito mondiale dei professionisti, la Vuelta di Spagna. Al via, nella squadra della Groupama FDJ, anche il ciclista roccaseccano Lorenzo Germani.

All’atleta è giunto l’in bocca al lupo del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: “Conosco Lorenzo da quando era un bambino e iniziava a correre sulle due ruote. A lui e alla sua famiglia mi legano sentimenti di stima e di amicizia. Lorenzo è prima di tutto un bravo ragazzo, ed è un atleta straordinario. Parteciperà ad una corsa che ha fatto la storia del ciclismo come la Vuelta di Spagna. La sua prima gara a tappe a livello internazionale. Come sindaco della città, a nome di tutta la comunità, rivolgo a lui un grandissimo in bocca al lupo. Forza Lorenzo, a tutta. Saremo davanti al televisore a fare il tifo per te. Porta in alto, come già stai facendo, il nome della nostra città e ti aspettiamo a Roccasecca al termine di questo impegno per festeggiare”