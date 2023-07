Si avvera il sogno di Francesco, un'handbike per combattere la malattia

Grazie all'impegno del Comune di Frosinone e della sua società di ciclismo, la Velosport Ferentino Francesco Perna, per tutti Crispino ha una nuova handbike per continuare a fare sport e combattere la malattia.

Il progetto che ha portato alla consegna questa mattina in comodato d'uso della Z-Bike, il cui primo modello fu realizzato per il campionissimo Alex Zanardi, ha visto anche la fattiva collaborazione del Comitato paralimpico regionale Lazio. E' stato avviato dagli uffici distrettuali nel mese di novembre 2022 con la pubblicazione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che svolgono attività paralimpica sul territorio distrettuale di riferimento. La società ciclistica ferentinate Velosport, tra le cui fila è tesserato proprio Francesco Perna, originario di Monte San Giovanni Campano, ha accolto l'invito del Comune di Frosinone e ha collaborato fattivamente per realizzare questo desiderio, che ora permetterà a Crispino di allenarsi e sognare nuove imprese sportive combattendo l'Atassia, la malattia degenerativa da cui è affetto da anni il giovane ciociaro.

“Si realizza un altro sogno sogno – ha ricordato Francesco – Per me la bici è un volano per combattere la mia malattia (Atassia). Zanardi è il mio mentore".