Erano partiti da Guastalla qualche giorno fa con la prospettiva di andare in Calabria per un posto di lavoro che consentisse loro di sfuggire alla precarietà. Un sogno che però si è spento all'altezza di Anagni per un guasto della macchina. Di qui una vera e propria odissea. Quattro giorni passati dormendo in auto lungo la via Anticolana, fino a quando, ieri, non si è attivata la macchina della solidarietà che ha permesso almeno di avere un tetto sulla testa per qualche giorno, in attesa di vedere che cosa accadrà. È quello che è caduto ad una coppia di persone in difficoltà, Federico e Stefania.

I due, originari della Toscana, vivevano da qualche tempo a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. La precarietà economica li ha spinti ad accettare un'offerta di lavoro in Calabria, dove stavano appunto recandosi con la propria automobile per prendere servizio entro lunedì. Una opportunità che purtroppo è sfumata per un guasto che li ha costretti a fermarsi all'altezza di Anagni per la rottura della cinghia di trasmissione che ha di fatto impedito loro di andare avanti. L'auto è stata parcheggiata nei pressi di un albergo situato vicino al casello autostradale, dove i due sono riusciti almeno, grazie alla generosità della proprietà dell'albergo, a fare una doccia, a prendersi qualche ora di riposo e ad avere un pasto per rifocillarsi. Poi però la coppia è stata costretta a spostarsi. I due, senza più soldi (che avevano usato per pagare il soccorso auto) hanno parcheggiato l'auto rotta in un'area parcheggio della zona della via Anticolana, che collega le città di Anagni a Fiuggi, dove sono rimasti per quattro giorni. Per fortuna si è attivata di nuovo la macchina della solidarietà.

GLI AIUTI

L'amministrazione comunale è intervenuta insieme con i carabinieri, gli uomini dell'associazione dei carabinieri e Davide Corsi, presidente dell'Anagni ciclismo. Tutti si sono dati da fare per aiutare la coppia, fornendo cibo, anche per i tre cani di proprietà della coppia, e sostenendo le spese per la riparazione dell'automobile e per la permanenza in zona dei due.La coppia è stata poi portata poi in un bed and breakfast a Collepardo, dove si trova attualmente. «Ci tengo a ringraziare la gente di questa città che è stata davvero straordinaria -ha detto Federico- Il sindaco, i carabinieri, la proprietaria dell'albergo che ci ha ospitato la prima sera, sono stati veramente fantastici. Credo che adesso ci fermeremo nel Lazio, non torneremo a Guastalla e non andremo in Calabria. Anche perché abbiamo perso l'opportunità del lavoro. Ma abbiamo avuto modo di vedere che questa è una terra davvero straordinaria, e speriamo di poter rimanere qui».