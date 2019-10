Certosa di Trisulti, il ministro Franceschini conferma la revoca della concessione

«Il ministro Franceschini ha annunciato in Parlamento che intende confermare senza esitazioni la revoca della concessione della Certosa di Trisulti alla Dignitatis Humanae Institute che intendeva realizzarvi un’accademia per sovranisti europei».

Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu, che sulla vicenda e sugli aspetti poco chiari nell’aggiudicazione e nella gestione dell’Abbazia ha presentato varie interrogazioni parlamentari oltre ad aver partecipato alle marce di protesta.

«Questa è un'ottima notizia - conclude il parlamentare di Leu - che dà ragione alla bella battaglia civile condotta dalle comunità locali in questi mesi per restituire alla collettività questo "bene comune" straordinario».