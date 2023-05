Uomo si perde nei boschi, trovato dopo una notte di ricerche e portato in ospedale

Si era allontanato dal suo gruppo in gita e di lui si erano perse le tracce nei boschi tra Ceccano e Carpineto Romano. Questa mattina è stato ritrovato, per fortuna in discrete condizioni. I vigili del fuoco di Frosinone sono stati impegnati tutta la notte, in un'operazione congiunta con il comando di Roma, per le ricerche. Ora è in ospedale.

Nel tardo pomeriggio era scattato l'allarme, durante una gita l'uomo - 53 anni, di Ceccano - si è allontanato ed è rimasto disorientato nei boschi. Dopo la segnalazio, il comando vigili del fuoco di Roma chiedeva il supporto di una squadra di Frosinone per controllare il territorio limitrofo e una squadra specializzata "Tas", il servizio di topografia applicata al soccorso. Hanno partecipato alle operazioni congiunte anche personale del Soccorso Alpino, del 118, carabinieri, e l'elicottero dell'Aeronautica Militare.