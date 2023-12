Ceccano, furto di quattro bici da 10mila euro in una fabbrica di via Anime Sante

Nella nottata di oggi, domenica 10 dicembre, sono state rubate quattro biciclette costose all'interno dell’azienda manifatturiera Corem di Ceccano. Il sistema antifurto ha avvisato il proprietario, che ha subito allertato i carabinieri della razzia in corso in via Anime Sante.

L’allarme potrebbe aver costretto i ladri a portare via con sé quanto di più comodo da caricare sul mezzo per la fuga. Hanno avuto anche occhio, visto il valore totale che si aggira attorno ai diecimila euro. Sulle tracce dei ladri di biciclette il nucleo radiomobile del comando provinciale dell’Arma.