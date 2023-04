Castrocielo, tentativo di truffa informatica a chi ha fatto domanda di servizio civile

Tentativo di truffa informatica ai danni dei ragazzi che hanno presentato domanda di servizio civile al Comune di Castrocielo. A rivelarlo è il sindaco Gianni Fantaccione, segnalando che «né il Comune né il Consorzio dei Servizi Sociali stanno inviando richieste dei documenti d'identità per

confermare l'adesione ai progetti». Il post, pubblicato sulla bacheca social del sindaco - come riferisce l'Ansa - prende spunto dalla segnalazione fatta da molti giovani che in questi giorni hanno ricevuto un invito ad inoltrare via mail una copia della propria carta d'identità e della tessera sanitaria.



Scrive il sindaco: «Avviso per i ragazzi che hanno presentato domanda per il servizio civile presso l'Unione Cinquecittà, il Consorzio dei Servizi Sociali e presso altri enti. Stanno arrivando richieste di documenti via whatsapp o per e-mail. Fate attenzione perché si tratta di una truffa. Nel caso arrivassero questi messaggi o richieste di altro tipo contattateci immediatamente».



Si tratta di un caso di 'phishing' cioè di una truffa informatica che punta solo ad ottenere i documenti d'identità delle vittime per poi rivenderne i codici o utilizzarli per compiere altri generi di truffe.