Castro dei Volsci riabbraccia la famiglia di Nino Manfredi e torna il sereno dopo la polemica per la mancata intitolazione del teatro. Un friccico ner core è il titolo del libro scritto dal regista Luca Manfredi su suo padre, il grande attore Nino, che ieri è stato presentato nel teatro di Castro dei Volsci, il borgo che ha dato i natali a Saturnino Manfredi, in arte Nino. Ma un friccico ner core, il noto verso della canzone di Petrolini portata al successo da Manfredi, lo hanno provato, ieri, quanti sono accorsi nel teatro per omaggiare l'attore di origine ciociara divenuto ambasciatore della commedia italiana.

La cornice è stata Una serata per Nino, l'evento organizzato dal Comune guidato dal giovane sindaco Leonardo Ambrosi. Ospiti oltre a Luca ed Erminia Manfredi, gli attori Massimo Wetrmuller e Anna Ferruzzo che hanno ricordato Nino con aneddoti della sua vita e di una carriera luminosa. «Un friccico ner core - ha spiegato Luca Manfredi - è come un abecedario dei rapporti con mio padre che, a causa del suo lavoro, stava poco in casa». E proprio per stare vicino al suo papà Luca Manfredi ha iniziato a frequentare i set cinematografici rimanendo affascinato da quell'ambiente che è poi diventato il suo luogo di lavoro e la sua grande passione. Prima di salire sul palco abbiamo chiesto se la polemica sul teatro di Castro dei Volsci intitolato a Vittorio Gassman piuttosto che a suo padre fosse ormai superata. « «Non era una polemica fine a sé stessa la mia, mi sembrava giusto con il sindaco Leonardo Ambrosi, che è una persona molto disponibile, ragionare sulla possibilità di intitolare il teatro di Castro a Nino visto che è la sua città natale. Vittorio Gassman, genovese, è stato un grande amico di papà, compagno di accademia e di vita ma in Italia ci sono decine di teatri con il nome di Gassman. L'anno scorso, in occasione dei cento anni dalla nascita di Nino - ha aggiunto Luca Manfredi - ho chiesto al sindaco Ambrosi se era possibile cambiare il nome del teatro. Spero che più avanti si potrà provvedere a sistemare questa vicenda».

Intanto il primo passo è stato fatto, «con il sindaco e l'intera amministrazione si è stabilito un ottimo rapporto» ci ha tenuto a sottolineare Luca Manfredi che ieri ha visitato il centro storico di Castro dei Volsci, a partire dalla mostra documentaria permanente dedicata a Nino e inaugurata nel 2014 in occasione del decennale della sua scomparsa. «La mostra, insieme alle altre iniziative poste in essere negli anni , trovano il suggello nella giornata di oggi con la quale - è stato il commento di Ambrosi - si conclude un percorso di ricostruzione dei rapporti tra la comunità e la famiglia dell'attore».