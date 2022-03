Giovedì 10 Marzo 2022, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 09:08

Tentativo di furto, ieri mattina, nel piazzale di un noto supermercato di Cassino lungo la via Casilina Sud. La tecnica è sempre la stessa: quella della ruota bucata. Da tempo infatti i malintenzionati si aggirano nei parcheggi dei centri commerciali armati di coltellino e ad essere prese di mira sono soprattutto le persone anziane o le donne sole.

Non appena viene individuata la vittima la banda entra in azione forando uno dei quattro pneumatici. Quando il malcapitato inizia a riparare la gomma ecco che scatta il furto approfittando del borsello o del portafoglio che viene poggiato sul sedile dell'auto. Questo il copione che si ripete ormai da tempo, infatti adesso sono tutti molto vigili. Ed è stata proprio la prontezza di riflessi a permettere ieri mattina ad un signore di Cassino di non essere derubato.

In passato, sempre all'uscita di un supermercato, era già stato vittima di un furto con la tecnica del pneumatico forato, quindi ieri appena ha visto la ruota bucata ha cercato di non distrarsi e non si è avvicinato alla macchina, ha anzi allertato il suo gommista di fiducia per la sostituzione della ruota tagliata. Nel corso della mattinata sarebbero state viste alcune macchine sospette aggirarsi nel parcheggio e altri tentativi sono stati fatti con altre vetture, sempre con la stessa tecnica. Di recente un altro anziano era rimasto vittima di un furto sempre nello stesso parcheggio e aveva sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Cassino, ma la mancanza di sorveglianza con le telecamere nel piazzale antistante il centro commerciale aveva permesso ai malintenzionati di farla franca.

La scorsa settimana grazie al provvidenziale intervento di un agente di Polizia in servizio a Palermo che aveva visto movimenti sospetti gli agenti del commissariato di Cassino avevano tratto in arresto quattro persone tutte residenti a Napoli e di età compresa tra i 31 ed i 48 anni, giunte in trasferta dalla confinante regione Campania a bordo di due auto. Per tutti e quattro è scattata la denuncia e dovranno rispondere dell'ipotesi di tentato furto e di danneggiamento in concorso. Due di loro inoltre sono stati denunciati anche per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni nei confronti dell'agente in borghese per le ferite riportate a seguito della colluttazione avuta con uno dei quattro.