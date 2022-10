Cassino, tabaccaio trova un biglietto del lotto vincente e lo restituisce al proprietario

Trova un biglietto del lotto vincente ma non lo incassa: fa anzi scattare una vera caccia all'uomo in tutta la città per rintracciare il legittimo proprietario. La storia arriva da Cassino e vede come protagonista il signor Lanni, della tabaccheria Europa. Nella sostanza dei fatti un suo cliente - un signore di Cassino che preferisce restare anonimo - aveva vinto 28.000 euro giocando al lotto due settimane fa, ma quel biglietto è andato perso.

A ritrovarlo e a rendersi conto che era vincente è stato il titolare della tabaccheria che nella giornata di ieri, 11 ottobre, ha rintracciato l'uomo che aveva giocato, doppiamente fortunato, e gli ha consegnato il suo biglietto. «Era contentissimo, un gesto così nobile non lo aveva mai ricevuto in vita sua. Ci ha invitato a cena nel momento in cui riscuoterà. Ho ritenuto giusto fare questo gesto perché non erano soldi miei e dovevano tornare al proprietario».