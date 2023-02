Discute con la moglie, picchia il suocero ed "evade" dai domiciliari: arrestato

I carabinieri di Cassino hanno arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si è volontariamente allontanato dalla propria abitazione dove era detenuto. L’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l’appartamento che condivide con la moglie, a seguito di un litigio con la donna, ha deciso di allontanarsi da casa e, per farlo, ha colpito il padre della donna, giunto per sedare gli animi, facendolo rovinare al suolo e fratturandogli un arto, per poi allontanarsi indisturbato. All’arrivo dei carabinieri è risultato irreperibile, motivo per cui i militari hanno iniziato le ricerche che si sono concluse alcune ore dopo con l’arresto dell’uomo. In attesa di comparire davanti ai magistrati, è stato associato alla casa circondariale.