© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Villa Serena di Cassino i dipendenti sperano nei Re MagiPer il giorno della Befana L’Amministrazione di Villa Serena haorganizzato l’arrivo dei Re Magi insieme ad un’organizzazione divolontariato : il gruppo CISOM (Corpo Italiano di Soccorso Ordine diMalta) di Cassino, che ignora le modalità di gestione amministrativa diVilla Serena. Bellissima iniziativa nascondersi dietro le persone altruisteche si adoperano per i degenti ! I dipendenti, quelli che lavorano tutti igiorni, consentendo alla Casa di Cura di fornire il suo servizio, sperano chequalcuno, che siano i Re Magi, che sia la Befana, oppure piùsemplicemente gli Amministratori di Villa Serena si decidano a pagare lespettanze dovute e la Tredicesima mensilità . La CISL Fp di Frosinone,unitamente ad altre O.S., ha già formalizzato questa richiesta, chiedendoche si ponga fine al pagamento dello stipendio a rate, diluito nell’arco delmese, consuetudine che si protrae da circa un anno. Se l’Amministrazionenon dovesse provvedere a pagare le spettanze dovute la CISL Fp diFrosinone promette di dare battaglia in qualsiasi modo per tutelare ilavoratori!