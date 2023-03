Finge di chiamare la madre, ma è al telefono con i carabinieri: fa incastrare un truffatore dello specchietto. Si cercano altre vittime

Un giovane, D.G. 21enne di Sora, mentre circolava con la sua autovettura Opel Astra, è passato in Via San Giuliano superando una Range Rover Evoque nera, nuova fiammante. Quest'ultima lo ha inseguito sostenendo che il giovane gli aveva rotto lo specchietto.

Il 21enne ha tentennato dicendo di non avere con sé il denaro poi, fingendo di chiamare i genitori, ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri di Sora, parlando con l’operatore e raccontandogli l’accaduto. Il carabiniere ha compreso cosa stava accadendo e dopo aver chiesto conferma all’interlocutore gli ha suggerito di farsi seguire fino ad uno sportello bancomat dove sarebbe stata ad attenderlo una pattuglia della Stazione di Sora. Il carabiniere nella conversazione ha suggerito al giovane di dire che non aveva abbastanza soldi e ha detto di recarsi alla filiale della banca Unicredit, sulla Via Napoli, dove avrebbe dovuto prelevare il restante.

Una volta arrivati sulla Via Napoli ed entrati nell’area recintata dove si trova il bancomat della Unicredit, sono sopraggiunti i carabinieri che hanno bloccato il malfattore accompagnandolo in caserma. Per il truffatore è scattata una denuncia.

Si cercano altre vittime che nei giorni scorsi siano stati raggirati dal truffatore, chiunque ne abbia notizia è pregato di farle mettere in contatto con il Comando Stazione Carabinieri di Sora che sta curando le indagini.