Cassino distrutta dalle bombe 80 anni fa, tutte le cerimonie. Il 15 marzo arriva Mattarella

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella parteciperà il prossimo 15 marzo a Cassino alle cerimonie commemorative per l’80. anniversario della distruzione della città nella seconda guerra mondiale. Lo ha confermato oggi, 20 gennaio, il sindaco Enzo Salera durante la presentazione del programma di eventi organizzati.

Per ricordare l’evento bellico è stato varato un ricco programma che prevede cerimonie, mostre, convegni, e la realizzazione di tre monumenti per ricordare quei nove mesi di guerra che provocarono distruzioni e morti di cittadini oltre che di militari.

In viale Dante sarà installata la statua del generale polacco Anders, il conquistatore di Montecassino nel maggio 1944, in via Di Biasio una statua alle donne, che contribuirono alla ricostruzione della città, ed un monumento in piazzale della ferrovia a cura dei neozelandesi per ricordare il sacrificio dei soldati Maori che combatterono nell’esercito del Commonwealth. Il 15 febbraio una cerimonia religiosa all’abbazia di Montecassino in ricordo della distruzione del monastero da parte degli Alleati nel tentativo di respingere le truppe tedesche. Altra importante cerimonia si terrà il 18 maggio a Montecassino al sacrario militare dove riposano 1052 soldati polacchi che perirono durante quelle sanguinose battaglie. E’ stato realizzato anche un logo denominato “Cassino80” inserito nel programma delle manifestazioni. Rappresenta l’esplosione di una bomba con tutte le conseguenze letali.