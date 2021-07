Cassino e Cetraro unite nel nome di San Benedetto. Messa all'alba in onore della Madonna Assunta

Venerdì 9 Luglio 2021, 22:18

Cassino e Cetraro unite nel nome di San Benedetto. Anche Cetraro, una cittadina in provincia di Cosenza, celebra, in questi giorni, San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa e della cittadina calabra di quasi diecimila abitanti. Da ieri pomeriggio l’abate dom Donato Ogliari e il sindaco di Cassino Enzo Salera hanno raggiunto, su invito del primo cittadino Ermanno Cennamo, Cetraro per partecipare alle cerimonie. Nel pomeriggio di ieri l’abate e il sindaco della città Martire sono stati accolti in piazza del Popolo, dove le autorità hanno tenuto i saluti istituzionali e assistito all’esibizione degli sbandieratori di Bisignano e alla sfilata del corteo storico. Nella Chiesa Madre si è tenuta invece la rievocazione storica dell’atto di donazione della città di Cetraro alla Abbazia di Montecassino. A seguire l’abate di Montecassino e il parroco della Chiesa Madre, don Francesco Lauria, hanno celebrato la messa con l’offerta dell’olio e l’accensione della lampada. Oggi l’abate e il sindaco faranno rientro a Cassino e da qui, dopo qualche ora, ripartiranno per Norcia dove è prevista alle ore 18 una solenne funzione religiosa con l’accensione della Fiaccola Benedettina. Domenica, giorno in cui ricorre la festa di San Benedetto, alle 10.30, sarà celebrata una messa a Montecassino. All’alba di ieri mattina, come da tradizione, il vescovo Gerardo Antonazzo ha celebrato la messa penitenziale, in onore della Madonna Assunta, dinanzi ad una piazza gremita di fedeli. Per il secondo anno la pandemia ha stravolto il programma. Al termine della messa non c’è stata la processione per le vie della città con la peregrinatio nelle varie parrocchie. In realtà il trasferimento del simulacro della Madonna Assunta avviene con modalità diverse: il trasporto di sera su un furgone. Ieri sera la prima tappa alla parrocchia di San Pietro.