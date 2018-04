di Vincenzo Caramadre

A Cassino la Polizia, insieme al gruppo cinofili di Nettuno, nella mattinata di oggi ha eseguito umerosi controlli antidroga.

In particolare gli agenti, diretti dal vice questore aggiunto Alessandro Tocco, hanno controllato due scuole superiori della Città Martire, dove sono stati trovati alcuni grammi di hashish in tasca a due studenti minorenni, per questo sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone.

Altri quantitativi minimi di "fumo" sono stati trovati nelle aree esterne agli istituti, presumibilmente abbandonati alla vista dei cani e degli agenti. Ma non solo le scuole al setaccio.

I controlli sono continuati in alcuni quartieri, dove nell’ambito delle perquisizioni domiciliari, è stato intercettato per strada e segnalato alla Prefettura di Frosinone un giovane con un grammo di eroina. L’uomo era anche sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, ed è scattato il sequestro dell'auto.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA