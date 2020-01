Caso sospetto di coronavirus anche Sora, bambino ricoverato al "Bambin Gesù"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bambino di 11 anni di Sora ricoverato all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma, anche per lui è stato applicato il protocollo sanitario previsto per il Coronavirus. L'allarme è scattato perché il piccolo tornato da pochi giorni dalla Nuova Zelanda, dove era stato in vacanza con i suoi genitori, su un aereo che aveva fatto scalo a Singapore ed a bordo del quale viaggiavano anche persone di nazionalità cinese partite anche loro dalla Nuova Zelanda. Al rientro a casa i primi sintomi influenzali e la febbre alta unita a malessere generale. Si è recato così dal pediatra di famiglia per farsi visitare e probabilmente, dopo aver valutato il quadro clinico generale ed in virtù del viaggio appena fatto, si è deciso di approfondire ed attivare la Asl e la Regione. Ed è così che dopo essere passato attraverso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità ieri pomeriggio, poco dopo il tramonto, ne è stato predisposto il trasferimento nella capitale.