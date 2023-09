Carabinieri, il colonnello Pannone lascia il comando provinciale: «Tre anni intensi»

Dopo tre anni il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alfonso Pannone, lascia la Ciociaria per assumere altro prestigioso incarico in Firenze.

Nel salutare le autorità, ha evidenziato l’importante esperienza professionale e personale vissuta e in particolare il “lavoro di squadra” che è stato possibile grazie agli ottimi rapporti di collaborazione avuti con tutte le Istituzioni della Provincia. «La sinergia, soprattutto con le altre forze di polizia, ha consentito di raggiungere importanti risultati sia repressivi che preventivi. Dal punto di vista investigativo di fondamentale importanza è stata la piena sintonia avuta con l’autorità giudiziaria».

Pannone ha voluto sottolineare che l’elevata mole di lavoro espressa in questi anni «ha consentito di contrastare efficacemente i fenomeni delittuosi che creano maggiore allarme sociale» e sottolineato come «il considerevole impegno operativo espresso ha permesso di raggiungere importanti risultati, soprattutto grazie ai valori che da sempre contraddistinguono i Carabinieri: onestà, passione, abnegazione, spirito di sacrificio e senso del dovere, spesso emersi dalle quotidiane attività dei militari di questa provincia che si sono distinti per le loro spiccate capacità professionali, ma soprattutto per il coraggio evidenziato in situazioni di pericolo, anche a rischio di compromettere la propria incolumità».

Il colonnello ha infine ringraziato le autorità civili, militari e religiose del territorio ed in particolare «tutti i carabinieri della provincia per l’importante contribuito fornito in questi tre anni di intenso lavoro, nella consapevolezza che si continuerà a profondere il massimo impegno per la tutela e la sicurezza dei cittadini ciociari».

Al suo posto arriva il colonnello Gabriele Mattioli che oggi, 4 settembre, si presenterà alla stampa alle 12,15