Anziano colto da malore per il caldo ad Arpino, soccorso e portato in ospedale

Un anziano è stato colto da malore, molto probabilmente a causa del caldo, ed è caduto in terra ad Arpino, battendo violentemente la testa e perdendo molto sangue. L'episodio è accaduto nei pressi del centro della città di Cicerone. L'uomo, soccorso da un passante che ha chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118, è stato trasferito all'ospedale "Santissima trinità" di Sora.

Secondo una prima ricostruzione stava rientrando in casa, verso le 17, quando ha avuto un mancamento. E' sotto osservazione, ma per il momento i medici non si sbilanciano sulla gravità o meno della sua condizione.