Giovedì 8 Giugno 2023, 08:48

Samuele Mulattieri, 22 anni da La Spezia, è stato uno dei protagonisti della trionfale stagione canarina ed è in queste ore un protagonista anche del mercato pronto ad esplodere. I tifosi pagherebbero un abbonamento doppio per rivederlo al centro dell'attacco canarino.

Nel lotto del Frosinone rivelazione della stagione, con tanti giocatori che hanno disputato un campionato al massimo delle loro possibilità, è lui quello che ha sorpreso più di tutti ed in pochi mesi si è affermato non solo come capocannoniere della squadra, il migliore del campionato per quanto riguarda il rapporto tra minuti giocati e gol ed assist realizzati. Poteva fare ancora meglio delle sue 12 realizzazioni se non fosse stato per l'infortunio muscolare alla coscia che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la sua stagione, saltando le ultime sei partite del campionato. Questo non gli ha impedito di diventare il giocatore più prezioso della rosa canarina, con una valutazione che supera i quattro milioni e mezzo.

Secondo l'attendibile portale Transfermarkt.it, il giocatore da quando è approdato a Frosinone ha raddoppiato il suo valore, portandolo ad essere uno dei dieci giocatori più quotati della Serie B. Con queste credenziali, il giocatore spezzino, il cui cartellino ricordiamo è di proprietà dell'Inter, è diventato preziosa pedina di scambio per il club del biscione. Il Frosinone sicuramente eserciterà il suo diritto di riscatto, ufficializzabile tra una settimana, ma a distanza di pochi giorni, se non di qualche ora, arriverà poi senz'altro l'esercizio del controriscatto a favore del club lombardo. Futuro in nerazzurro quindi per il forte attaccante ligure? Difficile, perché appunto la dirigenza interista potrebbe ancora cederlo in prestito, magari ad un club di A non in conflitto di obiettivi con i nerazzurri ed in questo caso il Frosinone sarebbe la destinazione ideale. Ma il giocatore, secondo quanto riferito da SkySport, potrebbe anche essere dato come contropartita, insieme ad un'altra rivelazione della B di proprietà dell'Inter, Giovanni Fabian, al Sassuolo, per assicurarsi uno dei giocatori italiani più apprezzati della serie A, il centrocampista neroverde Davide Frattesi.

Ed allora Mulattieri tornerebbe in A da avversario del Frosinone.

Intanto però il giovane attaccante si sta godendo il meritato riposo e la convocazione per lo stage della Nazionale Under 21 che si svolgerà a Tirrenia, in vista delle convocazioni per l'Europeo di categoria che si disputerà in Giorgia e Romania dal 22 giugno. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore, che comunque dovrebbe aver recuperato dall'infortunio muscolare e rappresentare uno dei punti fermi dell'attacco azzurrino, dopo essersi messo in evidenza nelle ultime amichevoli con la maglia azzurra, con la doppietta dello 0-2 con la quale l'Under 21 di Nicolato a marzo ha superato la Serbia.

Intanto il giocatore ha rilasciato dei commenti sui canali social del club di viale Olimpia tornando sulla stagione appena finita: «Il primo gol che ho realizzato allo "Stirpe" nel 3-0 contro il Brescia, sotto la Curva Nord, è stato un momento molto emozionante ha raccontato il 22enne attaccante, aggiungendo -. Il gol più bello allo "Stirpe" è stato invece quello contro la Ternana. In quell'occasione sono stato bravo a cambiare passo ed attaccare la profondità, impattando bene la palla. Non era facile farlo ed il portiere è rimasto immobile, è stato un bel gol». Tanti bei ricordi dunque, ma è stata tutta la stagione da incorniciare: «E' stata una stagione incredibile, vissuta con un gruppo fantastico, porterò per sempre con me i momenti bellissimi passati con loro e tutte le partite disputate, per questo è un vero dispiacere che questa stagione sia finita». E sarebbe un grande dispiacere non vederlo più in maglia giallazzurra. Magari ancora con Grosso in panchina, il cui futuro si comincerà a svelare dall'incontro di domani con la dirigenza giallazurra.

Alessandro Biagi

