Danza tricolore. Immobile premiato e hackerato, ma con Luis Alberto prepara la scalata allo scudetto. «Possiamo farcela», dicono in coro i due, senza scaramanzia. Giornata piena d’emozioni per l’attaccante della Lazio che, pur con qualche mese di ritardo, dovuto probabilmente alla situazione legata al Covid, riceve dall’Aic ieri ha ricevuto il premio per la classifica cannonieri della passata stagione. Un anno strepitoso, mettendo a segno 36 gol, gli stessi di Higuain col Napoli. Gol che gli hanno consentito di vincere anche la Scarpa d’Oro come miglior realizzatore europeo. Due riconoscimenti a cui il bomber laziale tiene in particolar modo, soprattutto quello soffiato a Lewandowski, il centravanti del Bayern Monaco che, tra circa venti giorni, potrà affrontare in Champions.

DANZA TRICOLORE

Una sfida che Immobile non vede l’ora di giocare, anche se l’attaccante appare più elettrizzato, e come dargli torto, per il suo cammino in stagione, 18 reti in 23 partire, ma soprattutto per il rendimento della Lazio. Un andamento, quello del primo mese del 2021, sei partite cinque vittorie e un pareggio, che ha permesso ai biancocelesti di essere primi nella classifica dell’anno solare davanti alla Juve. Un cammino che ha esaltato King Ciro e Mago Luis. I due sono pure i cannonieri di questa nuova fase, con sette e tre reti. «Siamo tornati quelli di un anno fa, siamo di nuovo vicini alla vetta e vogliamo giocarcela», la carica di Immobile direttamente a Sky. Non è da meno il trequartista spagnolo che non si tira indietro anzi, coglie al volo l’assist del compagno e rilancia: «Con questo spirito possiamo fare grandissime cose. La mentalità è cambiata e se il sacrificio resta quello che è adesso, con gioco e la stessa cattiveria, arriveremo molto lontano. Possiamo tornare a sognare e avere lo stesso obiettivo di un anno fa».

INCONVENIENTE SOCIAL

L’unico intoppo della giornata per Immobile è stato l’hackeraggio del suo profilo twitter. Un piccolo problema che ha costretto Ciro ad intervenire ufficialmente e postare un messaggio su Instagram, avvisando tutti i suoi follower di quello che stava accadendo. Una disavventura che non ha minimamente intaccato il suo entusiasmo e la sua voglia di fare bene e di competere per lo scudetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA