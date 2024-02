Pende un procedimento penale contro una società privata per il taglio indiscriminato di un ettaro e mezzo del monumento naturale "" di Ceccano. È stato raso al suolo da ormai un anno un pezzo di area protetta dietro alla zona industriale di via Monti Lepini. L'operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dai carabinieri forestali locali. I detentori del terreno non avrebbero nemmeno richiesto l'autorizzazione per un taglio selettivo, ma soltanto per una semplice pulizia. Gli uomini del comandante Roberto Bianchi, invece, hanno denunciato una vera e propria "tabula rasa" alla Procura. È sparito un boschetto composto soprattutto da querce. Non sono stati lasciati in piedi neanche sessanta alberi per ettaro, come prevede la normativa regionale. Si sarebbe quantomeno salvato un centinaio di esemplari, al netto della potenziale illiceità dell'abbattimento generale. La scomparsa di una "lingua verde", alle spalle all'agglomerato industriale, ha già incontrato lo sdegno di residenti e frequentatori dell'area appartata in zona Asi. Serpeggia ormai il timore di una potenziale cementificazione di una fetta di bosco, risultata ricadente entro i confini del monumento naturale istituito dal 2009 e regolamentato dal 2016. Gli ambientalisti si erano già battuti vent'anni fa per salvare larga parte del bosco da un controverso progetto edilizio, avallato dalla Regione nel 2005 ma poi naufragato proprio grazie all'istituzione dell'area protetta.