Bomba carta e spari contro una vetreria, arrestato il secondo componente del commando

Questa mattina, a Frosinone, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno rintracciato una delle due persone ricercate nell’ambito dell’attività di indagine che ha portato all’arresto alcuni giorni fa di Ernesto Barile per “tentato omicidio e minaccia con l’utilizzo anche di armi”.L’arrestato, colpito per i medesimi reati dalla stessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti di Barile, si identifica è Gerardo Pisani classe 1991, pluricensurato.Il provvedimento restrittivo è l’esito dell’attività di indagine, avviata da circa tre mesi, all’indomani del danneggiamento ad opera di ignoti di un’attività commerciale, la Vetrotermica Ciociara (presso l’ex Mtc in via Fabi a Frosinone ) a scopo intimidatorio: venne fatta esplodere una bomba carta, poi vennero esplosi colpi di arma da fuoco.Il raid, secondo le accuse, è stato campiuto da Pisani, Barile e una terza persona ricercata.