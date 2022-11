Attentato al procuratore Calvosa e alla sua scorta, il ricordo a Patrica

“Per non dimenticare”, questo l'evento in memoria del Giudice Fedele Calvosa, l’ autista Luciano Rossi e l’agente di scorta, Giuseppe Pagliei i quali persero la vita in un vile attentato terroristico avvenuto a Patrica l’8 Novembre del 1978. Moltissime le autorità militari e civili presenti: il Procuratore della Repubblica di Frosinone Dott. Guerriero, Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Liguori, il Presidente della Provincia di Frosinone Avv. Pompeo, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Dott. Galassi, il Presidente del Tribunale di Frosinone Dott. Sordi, il Questore Dott. Condello, il Colonnello dei Carabinieri Pannone, il Colonnello della Guardia di Finanza Tripoli, gli Onorevoli Ruspandini, Pulciani e Fontana, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mauriello e la Prof.ssa Lucia Calvosa nipote di Fedele Calvosa e Presidente Eni.



La giornata ha previsto due momenti, partendo dalla commemorazione sul luogo dell’attentato in C.da Cardigna, dove il Sindaco Fiordalisio e il Procuratore Dott. Guerriero hanno posizionato una corona d’alloro in memoria dell’accaduto. E poi il convegno davvero emozionante con la partecipazione degli studenti della scuola media di Patrica."È stata una mattinata toccante, piena di significato e di messaggi civici - ha dichiarato il Primo Cittadino- Il ricordo di un sacrificio così drammatico non può e non deve assopirsi nel tempo.È compito delle Istituzioni conservare la memoria e coltivare il germe della legalità per rendere omaggio ai nostri tre servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita in difesa di quei valori così sacri.E poi la forte volontà di far conoscere ai nostri ragazzi, ai nostri figli questo episodio così triste dal quale però ci si è voluti prefissare l’obbiettivo primario di trasmettere loro il sentimento consono di giustizia e di libertà.Una giornata indimenticabile".