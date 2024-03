Venerdì 1 Marzo 2024, 07:39

Tutto come già previsto e annunciato, all'insegna delle larghe intese. Non c'è una maggioranza politica, ma è come se fosse un'unica grande coalizione. Il presidente della Provincia, il civico Luca Di Stefano, replicando il modello tecnico-istituzionale adottato nel primo anno di governo, ha ufficializzato la squadra con cui amministrerà l'ente sovracomunale fino al dicembre 2025, quando ci sarà il rinnovo dell'assise. Dall'ultima sfida per la conquista dei dodici scranni sono passati poco più di due mesi. Da lì sono seguiti incontri e consultazioni con partiti ed eletti per definire assetto e ruoli. Il quadro è apparso chiaro sin dall'inizio; d'altronde, in uno schema allargato, la bussola l'aveva fornita il responso delle urne: cinque seggi al Pd, il gruppo più numeroso; tre a Fratelli d'Italia, due alla Lega, uno a Forza Italia e l'altro alla lista "Provincia in Comune", vicina al centrosinistra. Un perfetto equilibrio tra i due blocchi, dunque. Un aspetto che non solo ha disegnato il perimetro delle dinamiche, ma ha rafforzato il presidente: il suo voto, infatti, sarebbe fondamentale per far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. A rallentare l'attribuzione formale degli incarichi ai consiglieri è stata la fase di confronto e mediazione che si è aperta nei dem. Il motivo? La contesa sulla vicepresidenza in una sorta di derby tra correnti. Alla fine è passata la linea dell'area maggioritaria del Pd, ossia quella iniziale, con contestuale via libera per l'assegnazione delle deleghe. Cosa che è avvenuta ieri con il decreto firmato da Di Stefano.

GLI INCARICHI

Enrico Pittiglio (Pd), sindaco di San Donato Val di Comino, è stato nominato vicepresidente della Provincia; ad Alessandro Mosticone (Pd) sono stati affidati Patrimonio e Trasporti; a Gaetano Ranaldi (Pd) Pubblica Istruzione, Caccia e pesca; ad Antonella Di Pucchio (Pd), unica donna in aula, Pari opportunità e Formazione; ad Andrea Velardo (FdI) Sport, Turismo e digitalizzazione; a Luca Zaccari (Lega) Ambiente e Urbanistica; ad Andrea Amata (Lega) Pnrr e attività di supporto al "Comitato per la crescita e lo sviluppo sostenibile". Unica funzione per altri quattro consiglieri: Edilizia scolastica ad Alessandro Cardinali (FdI), Bilancio a Roberto Caligiore (FdI), sindaco di Ceccano, Politiche culturali al civico Luigi Vacana e Viabilità a Luigi Vittori (Pd). Gianluca Quadrini (FI), invece, continuerà a coordinare i lavori d'aula: per lui la conferma a presidente dell'assise.