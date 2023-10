Arpino, Sgarbi mostra la nuova statua multicolore di Cicerone

Il sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi pubblica una storia sul suo profilo Instagram mostrando la nuova statua di Marco Tullio Cicerone, opera dell'artista Marco Lodola. In posa classica da oratore, appare tutto colorato, luminoso ed adornato da frasi in latino. La statua si trova in un capannone industriale del Vallone in attesa di essere posizionata sulla ‘mezza luna’, nei pressi del Castello Ladislao, sede della Fondazione Mastroianni.