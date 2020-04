Si allarga la platea delle aziende che potrebbero beneficiare dei fondi, in tutto 10 milioni di euro, stanziati l’Area di crisi industriale complessa Frosinone con il bando del 2018.

Invitalia ha aggiornato la graduatoria (clicca qui) dei progetti ammessi e rispetto a quella precedente c’è una importante novità: è stato escluso il progetto della Pacaro srl, l’azienda che sta realizzando il polo logistico del freddo più grande del Centrosud presso lo stabilimento Froneri di Ferentino. Il progetto della Pacaro era quello più cospicuo in termini di contributi richiesti: poco meno di 11 milioni e mezzo di euro. Con la esclusione della “Pacaro” ci sono fondi a disposizione per le altre aziende in graduatoria.

I progetti ammessi. Come nella precedente graduatoria, resta in pista il progetto da 4,7 milioni di euro della Fiuggi Palace srl, la società con sede a Cagliari ma proprietaria del Grand Hotel Palazzo della Fonte nel centro termale ciociaro. Si aggiungono in istruttoria altri tre progetti presentati da altrettante aziende: la Mecal srl di Ceccano che si occupa di meccanica aeronautica (contributi per 2.4 milioni di euro), la Terme di Pompeo srl di Ferentino (2 milioni); la “Silva Hotel Splendid srl” di Fiuggi (1,9 milioni).

Patheon. Buone notizie anche per la multinazionale farmaceutica Patheon. La Regione Lazio ha stanziato 3,9 milioni di euro l progetto di innovazione e sviluppo, nell’impianto produttivo con sede a Ferentino. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini: «Si tratta di un investimento da parte del colosso farmaceutico di circa 130 milioni e, anche con il contributo regionale, sarà realizzato un nuovo centro produttivo e saranno sviluppati interventi di ricerca per potenziare i settori dell’immunoterapia e dei biofarmaci ad azione anti neurodegenerativa».

