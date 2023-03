Anagni. In fiamme un camioncino per la raccolta dei rifiuti. Traffico in tilt

Un camioncino per la raccolta dei rifiuti si è incendiato questa mattina, giovedì 23 marzo, ad Anagni, lungo la strada del Muraglione, che collega il centro della città dei papi alla via Casilina. Tutto è avvenuto in pochi istanti poco dopo le 8. Secondo la prima ricostruzione il camioncino, mentre stava dirigendosi verso la Casilina, ha improvvisamente preso fuoco, probabilmente per un guasto all'impianto elettrico. L'operatore a bordo ha appena fatto in tempo a parcheggiare il camioncino al lato della strada e ad allontanarsi velocemente. Le fiamme hanno avvolto in pochi istanti il mezzo, distruggendolo completamente. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme per evitare danni peggiori. Presenti anche gli uomini della polizia locale, che hanno lavorato per disciplinare il traffico che, anche vista l’ora, è rimasto bloccato per diversi minuti, prima che tutto ritornasse alla normalità.