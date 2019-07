Alla scoperta dell’Appennino centrale praticando sport, il progetto Outdoor Tourism

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Praticare sport imparando a conoscere e ad amare il paesaggio dell’Appennino centrale. È Outdoor Tourism Project, interessante progetto di marketing territoriale che promuove il comprensorio attraverso lo svolgersi di discipline sportive Eco Friendly.Realizzato da Anna Alonzi, Design and Graphic Project Manager di Sora, ha preso il via di recente attraverso un Portale web multilingue al cui interno vi sono sezioni dedicate alla descrizione delle discipline sportive outdoor che si svolgono nel comprensorio, divise per elementi naturali sport d’Aria, d’Acqua e Terra. Nel sito trovano spazio la descrizione delle aree in cui le discipline si svolgono, il calendario attività, i partner sportivi del territorio, le strutture ricettive con la possibilità di prenotare attività sportive.“L’obiettivo del progetto - spiega Anna Alonzi - è avere la possibilità di far conoscere in modo omogeneo e non dislocato tutti gli operatori sportivi presenti sul territorio ed avere una visione omogenea delle discipline che si svolgono, fornendo loro una maggiore visibilità in modo funzionale, con l’obiettivo di orientare il turista in modo innovativo reperendo informazioni turistiche sportive necessarie per il soggiorno”. Tra le discipline presenti nel portale l’arrampicata sportiva, l’ escursionismo, il volo in parapendio, in deltaplano, in deltamotore e ultraleggero, alpinismo, sci di fondo, snowboard, trail running, kayak, rafting, torrentismo, nordic Walking e stand up paddle.“Tra le varie motivazioni che spingono le persone a viaggiare vi sono quelle legate al mondo dello sport - continua Alonzi -. Per questo, il turismo oggi, deve offrire una gamma sempre più completa di attrazioni rispettose dell’ambiente e delle culture locali, attraverso un’organizzazione peculiare e al passo con i tempi”. Outdoor Tourism Project propone lo sviluppo dell'offerta turistica nel comprensorio dei Monti Ernici Orientali, dove confluiscono tre importanti bacini: la Valle del Liri, la Valle di Roveto e la Valle di Comino. Di fondamentale importanza si rivela così la capacità degli ambienti di promuoversi efficacemente mediante una sinergia progettuale ed operativa tra tutti i soggetti interessati. Le attività sportive rappresentano l'elemento di unione tra le molteplici risorse spesso non sono collegate tra loro in unico sistema che ne permetta una gestione coordinata. “Il fine ultimo del progetto - conclude Anna Alonzi - é quello di riuscire a far conoscere le bellezze del nostro territorio, morfologicamente già predisposto a creare trame di relazioni per un concetto di Identità Plurale, tra radici einnovazioni”.