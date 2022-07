Al parco Matusa la "Festa di tutta Frosinone" con il sindaco Mastrangeli

E' in programma questa sera venerdì 1 luglio, a partire dalle 21, presso il Parco Matusa la "Festa di tutta Frosinone". Interverrà il sindaco, Riccardo Mastrangeli. In scaletta, l’esibizione della band The Gloves. La formazione guidata da Leopoldo Marcello, attiva da ormai 20 anni, vanta un ampio repertorio, con diversi brani ballabili oltre ai grandi classici del rock e del pop. Dal 2007, è presente anche una sezione fiati che fa dei Gloves una piccola orchestra. Ingresso libero e gratuito.

«Tutti i cittadini di Frosinone sono invitati alla festa organizzata al parco del Matusa – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – L’evento presentato come sempre con verve e professionalità da Mary Segneri, popolare volto Rai, costituirà un piacevole momento di condivisione e di divertimento che sarà arricchito da una colonna sonora di alto livello, che soddisferà senz’altro i gusti di tutti gli appassionati di musica».