Domenica 11 Settembre 2022, 08:00

Via libera agli allacci al depuratore di Frosinone. Migliaia di famiglie del capoluogo potranno così, a breve, collegarsi all'impianto di via Pratillo dopo anni di attesa. La svolta avvenuta grazie ad alcuni lavori operati dalla società del servizio idrico che ha eliminato la presenza di alcune condotte di acque bianche che finivano per ingolfare l'impianto di depurazione.

Ciò impediva altri allacci Una soluzione arrivata dopo diversi incontri e dopo l'accordo tra società Acea e Comune di Frosinone. E ieri, il sindaco Riccardo Mastrangeli, entusiasta ha commentato: «Ben 1.200 famiglie ha affermato il primo cittadino - potranno vedere esaudita finalmente la legittima richiesta di allaccio all'acqua. Si tratta di cittadini che attendevano da diverso tempo questa notizia, per poter usufruire di un bene primario all'interno di abitazioni o attività, nuove o preesistenti. La soluzione, raggiunta da amministrazione comunale e Acea Ato5, con il supporto della segreteria tecnico operativa, andrà gradualmente a coinvolgere un numero maggiore di utenze, mettendo la parola fine' a una annosa problematica, dovuta a una caratteristica di conformazione dell'impianto di depurazione di Pratillo». Dirottati gli scarichi di acqua bianca in altri canali di smistamento l'impianto di via Pratillo potrà da qui a prossimi anni ricevere ed accogliere le acque nere di 1800 nuove utenze. Si inizierà con l'accontentare le 1200 richieste che da tempo giacciono sino a ieri senza risposta sulle scrivanie comunali. «Sono molto soddisfatto del risultato che stiamo per raggiungere ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, Angelo Retrosi cioè sbloccare una situazione di grande difficoltà per i cittadini. È in programma una attività di rilevamento costate di eventuali situazioni critiche dovute alle immissioni, per conoscere i dati di sviluppo e miglioramento dello smaltimento delle acque, anche a seguito degli interventi che saranno programmati di concerto con l'amministrazione». Sempre in tema condutture l'Acea ha rispettato la fine dei lavori di sostituzione di alcune condotte a De Matthaeis. Ieri il piazzale era stato totalmente riaperto al passaggio delle automobili. Domani, giorno di riapertura delle scuole, è previsto un imponente aumento del traffico. La fine di questo cantiere, si spera, possa aiutare a ridurre i disagi.

Gianpaolo Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA