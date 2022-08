Venerdì 26 Agosto 2022, 12:08

E' salito su albero per effettuare una potatura, ma poco dopo ha accusato un malore è caduto ed è morto. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri a Colfelice, dov'è è venuto a mancare M.S. 74enne del posto, ex dipendente Fiat.

La macchina dei soccorsi è stata immediata, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In un primo momento si è pensato ad un morte a seguito delle caduta, ma il medico legale ha concluso la sua relazione con un malore precedente l'impatto contro il suolo. Per questo il pm di turno alla procura di Cassino, la dottoressa Marina Marra, informata dai carabinieri diretti dal tenente Giovanni Fava, ha subito concesso il nulla osta per le esequie.

La notizia ha suscito sentimenti di vicinanza alla famiglia del posto, conosciuta e stimata. "Come amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Esprimo, a nome personale e dell'amministrazione comunale, il cordoglio alla moglia, già consigliere e comunale e assesore, e al figlio", sono state le parole del sindaco di Colfelice Bernardo Donfrancesco.

I funerali si svolgeranno nella giornata di domani.