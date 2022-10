Domenica 30 Ottobre 2022, 07:39

Getta la spazzatura per strada ma si dimentica di far scomparire ogni possibile traccia: ad incastrarlo sono i documenti rilasciati dal suo medico. Per l'uomo, un 75enne di Acquafondata, scatta una pesante multa per abbandono di rifiuti. I carabinieri della locale stazione hanno infatti elevato una sanzione amministrativa di 600 euro nei confronti dell'anziano residente in paese che nei giorni passati aveva abbandonato un sacco pieno di rifiuti domestici indifferenziati lungo la strada Provinciale 41, in località le Serre del Comune di Vallerotonda, zona di particolare pregio ambientale e faunistico.

Gli uomini dell'Arma, rovistando nel sacchetto di rifiuti abbandonato lungo l'arteria, sono facilmente riusciti a risalire all'autore dell'illecito attraverso l'esame della documentazione sanitaria rinvenuta tra i rifiuti abbandonati. Una volta identificato, è scattata la pesante contravvenzione. E la pena non è finita qui: all'uomo è stato imposto anche il ripristino dello stato dei luoghi. Ha dovuto cioè ripulire la zona dopo aver inquinato.

Un fenomeno, quello dell'abbandono indiscriminato di rifiuti, che non è confinato solo ai comuni più piccoli. Ricorrenti gli episodi anche a Cassino mentre di recente, a Pontecorvo, era stato beccato un cittadino di Aquino immortalato dalle telecamere della videosorveglianza mentre abbandonava un divano e dei cuscini nei pressi dei cassonetti di via Aldo Moro.