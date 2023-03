Abbandona i rifiuti edili lungo il Rapido: beccato e denunciato

Getta rifiuti lungo le sponde del fiume Rapido nel tratto compreso tra Cassino e Sant'Elia Fiumerapido dopo aver svolto alcuni lavori edili in un'abitazione privata in un comune del Cassinate. L'uomo, un operaio di Cassino, ha preferito smaltire i rifiuti nel verde lungo la pista ciclabile che collega i due comuni di Cassino e Sant'Elia. Quando sui social sono iniziate a comparire le foto dello scempio ambientale, l'operaio ha provato a recuperare andando a ripulire la zona ma è stato colto in flagranza di gestione di smaltimento illecito di rifiuti da parte degli agenti della polizia locale di Sant'Elia Fiumerapido e della sezione Carabinieri Forestale di Vallerotonda: per lui è dunque scattata la denuncia per gestione di smaltimento illecito di rifiuti e la zona è stata posta sotto sequestro da parte dei vigili urbani.