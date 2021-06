Migrazione e abbandono dei rifiuti, controlli e sanzioni in centro storico da parte della polizia locale di Rieti

RIETI - Nelle ultime settimane, in conseguenza dell’ordinanza firmata nel febbraio scorso dal Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti per contrastare il fenomeno della migrazione e dell’abbandono dei rifiuti, il Comune di Rieti sta intensificando i controlli e le sanzioni per combattere l’odioso fenomeno.

L’assessore all’ambiente del Comune di Rieti, Claudio Valentini, e l’assessore alla Polizia Locale, Onorina Domeniconi, informano che, soltanto nella mattinata odierna, agenti in borghese della Polizia Municipale di Rieti, nel Cento storico della Città hanno identificato 5 trasgressori ed elevato altrettante sanzioni. L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni. Si invitano, dunque, i cittadini a mostrare senso civico evitando comportamenti scorretti che danneggiano l’intera comunità. Si ricorda, inoltre, che le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a 500 euro.