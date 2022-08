Formula 1, Gran Premio di Belgio: Verstappen vola ma la pole è di Sainz

Le penalità ridisegnano la griglia di partenza del Gran premio del Belgio di Formula 1, in programma domani pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Vero è che Max erstappen ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche e, se non dovesse oggi scontare una penalità, partirebbe dalla pole position, perché il suo 1'43«665 è straordinario, ma in realtà il campione del mondo in carica di Formula 1 dovrà cedere lo scettro di poleman alla rivale Ferrari: non quella di Leclerc, bensì la 'rossà guidata dallo spagnolo Carlos Sainz che ha fatto fermare i cronometri sull'ottimo tempo di 1'44»297. Sarà lui, dunque, a partire davanti a tutti gli altri. Alle spalle allo spagnolo l'altra Red Bull del messicano Sergio Perez (1'44«462). Leclerc, che ha fatto registrare il quarto miglior tempo di giornata, scatterà dalla 16/a posizione, subito dopo l'olandese volante, sempre a causa delle penalità. In seconda fila scalano, pertanto, Fernando Alonso, che aveva il 6/o miglior tempo, e la Mercedes di Lewis Hamilton, 7/o nelle qualifiche odierne.