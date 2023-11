Violenza contro le donne, manifestazione a Roma: il percorso del corteo

Sabato pomeriggio corteo tra il Circo Massimo e piazza San Giovanni, ecco le informazioni sulla manifestazione per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne diffuse dal Comune di Roma. Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dalle 14,30 è previsto un corteo, organizzato dal movimento "Non una di meno", che partirà dal Circo Massimo e arriverà a San Giovanni, passando per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Annunciata la partecipazione di almeno 10mila persone.

Sul fronte della viabilità, divieti di sosta su via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via del Circo Massimo e piazza San Giovanni. Chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti. In particolare, saranno deviate le linee 3Nav, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118, 160, 218, 360, 590, 628, 665, 714, 715, 792 e C3.

Ancora sul fronte della viabilità, previsti divieti di sosta, per lasciare spazio ai pullman dei partecipanti, su via Vincenzo Lamaro e via Walter Procaccini (zona Cinecittà).