Roma, vigili del fuoco al Pincio: ragazza cade dal Muro Torto

La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 07,00 di questa mattina la squadra 1/A - l'autoscala ed il funzionario di turno per una ragazza caduta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio, per circa 5 Mt di altezza, sul terrazzamento sottostante di via del muro torto. Il personale VF giunto sul posto, ha recuperato la donna con l'autoscala èd stata consegnata al 118 in codice giallo.