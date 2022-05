Roma, la marea giallorossa invade i social: i migliori sfottò e "Povero Gabbiano" ai laziali. Anche i vip festeggiano

Dopo la notte "magica" di festeggiamenti nella capitale per la vittoria della Conference League a Tirana, la marea giallorossa invade anche i social. Tra ironia e sfottò le pagine di fanclub virtuali della A.S. Roma si scatenano in battute, fotomontaggi e commenti. "Povero Gabbiano" la canzone di Gianni Celeste tornata celebre su Tik Tok è diventata il tormentone da dedicare agli avversari della Lazio.

Non si ferma la festa dei tifosi che coinvolge anche i vip: festeggiano sui social anche Carl Brave e l'attore Timothée Chalamet.

ora attendono l'arrivo del pulman della squadra al centro della città tra caroselli, cori e bandiere. Ecco alcuni dei migliori post online.