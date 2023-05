Roma, incendio in una villa all’Infernetto: distrutto un rimessaggio

Nella serata di martedì un violento incendio ha interessato il rimessaggio garage di una villa in via Alberto Franchetti all’Infernetto. Il pronto intervento dei vigili del fuoco intervenuti con quattro partenze ha impedito che l’incendio assumesse dimensioni devastanti, anche se la colonna di fumo provocata è stata visibile per decine di chilometri . Sul posto numerose pattuglie di carabinieri e un’ambulanza del 118. Non si lamentano danni a persone.