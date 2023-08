Monte Compatri, in migliaia alla Sagra delle Fettuccine fatte a mano: stasera si replica fino a mezzanotte

Monte Compatri, grande successo della tredicesima Sagra delle Fettuccine fatte a mano: da ieri boom di visitatori e lunghe file agli stand sia per il pranzo sia per la cena sulla Passeggiata del Centro Storico. Le fettuccine fatte in casa dalle donne della zona sono condite con i funghi porcini e il ragù e sono accompagnate dalla "romanella", vino frizzante dei Castelli Romani. Stasera si replica dalle 19 alle 24 con mercatino, altri stand enogastronomici e nuove attrazioni per grandi e piccoli.

Foto Luciano Sciurba